Алтайские чиновники и депутаты почтили память погибших в ВОВ

Возложение цветов к монументу ВОВ Фото: Олег Укладов

Члены алтайского отделения партии «Единая России» возложили цветы к мемориалу Славы в Барнауле. Так они почтили память ветеранов, погибших в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовали губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, депутаты Госдумы Иван Лоор и Виктор Зобнев, а также несколько депутатов АКЗС (Анатолий Суворов, Владимир Устинов и Артём Шамков) и Барнаульской гордумы (Дмитрий Абалымов, Александр Лисицын, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов и Сергей Струченко).

Вместе с политиками цветы к памятнику «Прощание» возложили и представители патриотических, молодежных и общественных организаций.

Также депутаты и активисты посетили Вечный огонь, где возложили цветы и к пантеону с фамилиями солдат, погибших в войне 1941-1945 годов.

Как прошла церемония, смотрите в фоторепортаже «Политсибру».