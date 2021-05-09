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Парламент Алтайского края

Алтайские чиновники и депутаты почтили память погибших в ВОВ

Новости
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Возложение цветов к монументу ВОВ
Возложение цветов к монументу ВОВФото: Олег Укладов

Члены алтайского отделения партии «Единая России» возложили цветы к мемориалу Славы в Барнауле. Так они почтили память ветеранов, погибших в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовали губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, депутаты Госдумы Иван Лоор и Виктор Зобнев, а также несколько депутатов АКЗС (Анатолий Суворов, Владимир Устинов и Артём Шамков) и Барнаульской гордумы (Дмитрий Абалымов, Александр Лисицын, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов и Сергей Струченко).

Вместе с политиками цветы к памятнику «Прощание» возложили и представители патриотических, молодежных и общественных организаций.

Также депутаты и активисты посетили Вечный огонь, где возложили цветы и к пантеону с фамилиями солдат, погибших в войне 1941-1945 годов.

Как прошла церемония, смотрите в фоторепортаже «Политсибру».

Возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны

Первые лица Алтайского края возложили цветы к памятникам Великой Отечественной (фото)

Новости

О том, как прошло мероприятие - в фоторепортаже «Политсибру».

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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