Губернатор, ретро-машины и люди в погонах. Как прошел Парад Победы в Барнауле

Парад Победы 9 мая 2021 года Фото: Антон Дегтярев

Парад в честь Дня победы прошел в Барнауле 9 мая. В нем приняли участие первые лица региона, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко, депутаты и министры.

Парад начался с речи главы региона. Он объявил минуту молчания в честь погибших на войне.

Виктор Томенко рассказал, почему День Победы является столь особенным праздником для россиян. И напомнил о том какую роль в войне сыграл регион.

«Как известно, жители Алтайского края, наши солдаты, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, принимали участие во всех крупнейших сражениях. Но нужно помнить и о подвиге тех, кто трудился в тылу. Наши рабочие, женщины и дети работали на эвакуированных заводах, производили припасы, двигатели для танков. Алтайский край обеспечивал продовольствием армию и страну. Наши госпитали вернули в строй тысячи бойцов и командиров. Наша земля приняла десятки тысяч людей, которые были эвакуированы из прифронтовых регионов», – рассказал Виктор Томенко.

Парад Победы 9 мая 2021 года Фото: Антон Дегтярев

Кроме того, губернатор поздравил и ветеранов края (которых на параде почти не было). Томенко пожелал им здоровья, сил, хорошего настроения и присутствия духа.

«Оставайтесь как можно дольше в строю. Вы наша слава и гордость!» – сказал Томенко.

Затем губернатор раздал подарки отличникам-курсантам и кадетам из специализированных школ и организаций, после чего начался проход войск барнаульского гарнизона.

По площади Советов маршировали представители юнармии, кадеты, ученики правоохранительной школы, расчеты Космических войск, полицейские, представители службы судебных приставов, службы исполнения наказаний, курсанты военного центра при политехе, офицеры и студенты БЮИ. Завершили парад выступления военного оркеста и взвода почетного караула БЮИ. Студенты показали, как обращаться с ружьями и произвели один синхронный выстрел.

Кроме военных, зрители увидели еще и технику. Правда, по площади проехали только ретро-машины – мотоциклы, легковые и грузовые автомобили времен войны.

9 мая в городе состоялось и несколько других мероприятий, связанных с Днем Победы. Например, акция «Детство, растоптанное войной» (дети стояли с портретами пострадавших от войны малышей). На площади Сахарова горожане могли посмотреть военную технику и даже записаться на службу по контракту.

Вечером в нескольких частях Барнаула состоится праздничный салют, который изначально отменили из-за ковидных ограничений. Впрочем, из-за них же отменили и шествие «Бессмертного полка». Однако несмотря на это, людей как на параде, так и на площадях все равно было очень много.