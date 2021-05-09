Водитель «Лады» погиб в страшной аварии в Калманском районе

Фото с места аварии Фото: сообщество «Вконтакте» Barnaul 22

9 мая в Алтайском крае недалеко от села Калистратиха в Калманском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2110 и грузовика «Митсубиши Кантер». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате этого легковушка оказалась практически уничтожена, а сидевший за рулем мужчина 1996 года рождения погиб на месте.

Водитель «Митсубиши Кантер» остался жив. Прибывшие на место аварии сотрудники экстренных служб оказали ему помощь, госпитализация не понадобилась.

Фото и видео с места происшествия опубликованы в социальных сетях. На них можно увидеть, что легковой автомобиль фактически разорвало на части. Также, по словам очевидцев, рядом с машиной можно было увидеть детское кресло.