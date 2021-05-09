Еще шесть человек скончались от коронавируса в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

За сутки в Алтайском крае скончались шесть человек с диагнозом COVID-19. У всех шестерых причиной смерти стал сам вирус. Такие данные на 9 мая приводит оперштаб региона.

Кроме того, в Алтайском крае выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. 48 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 50 тысяч человек. Перебороли болезнь чуть больше 45 тысяч, умерли порядка трех тысяч.

В инфекционных госпиталях находятся 705 человек с подтвержденным ковидом и 226 с вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 190 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 80. Также остается 375 резервных инфекционных коек.

Также в крае продолжается вакцинация от коронавируса. На утро 9 мая полностью привились более 145 тысяч жителей региона, а еще 58,5 тысяч поставили первый укол вакцины.