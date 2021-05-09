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Со слезами на глазах. Фоторепортаж с парада Победы в Барнауле 9 мая

Новости
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Парад Победы 9 мая
Парад Победы 9 маяФото: Олег Укладов

Парад Победы 9 мая в 2021 года в столице Алтайского края все-таки состоялся. Он начался на проспекте Ленина в 10:00. Всех участников и зрителей поприветствовал глава региона Виктор Томенко.

Помимо парада, в городе прошло и множество других мероприятий: легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021», концерт на городской набережной, выставка военной техники. И акция «Стена Памяти» на Социалистическом проспекте. Кроме того, все-таки состоится и праздничный салют, который, впрочем, разобьют на несколько площадок.

Как прошло первое после ковидного 2020 года массовое мероприятие, посвященное годовщине Победы, можно увидеть в фоторепортаже «Политсибру».

Парад Победы 9 мая 2021 года

Губернатор, ретро-машины и люди в погонах. Как прошел Парад Победы в Барнауле

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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