Первые лица Алтайского края возложили цветы к памятникам Великой Отечественной (фото)

Возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле. Вместе с ним в памятном месте побывали спикер краевого парламента Александр Романенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк, а также многие жители города.

Возложение цветов к памятнику «Прощание» и вечному Огню традиционно первое в череде праздничных мероприятий. Как прошла эта церемония в 2021 году можно увидеть в фоторепортаже «Политсибру».