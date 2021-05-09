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Первые лица Алтайского края возложили цветы к памятникам Великой Отечественной (фото)

Новости
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Возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны
Возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войныФото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле. Вместе с ним в памятном месте побывали спикер краевого парламента Александр Романенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк, а также многие жители города.

Возложение цветов к памятнику «Прощание» и вечному Огню традиционно первое в череде праздничных мероприятий. Как прошла эта церемония в 2021 году можно увидеть в фоторепортаже «Политсибру».

День Победы

Главы Алтайского края и Барнаула поздравили жителей региона с Днем Победы

Новости

Губернатор Виктор Томенко записал видео, а вот поздравление от мэра краевой столицы носит более «традиционный» характер

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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