9 мая в Барнауле запрещена продажа алкоголя

Алкоголь Фото: pixabay.com

Жители и гости столицы Алтайского края не смогут приобрести алкоголь 9 мая с 9 часов утра до 21 вечера. Соответствующее постановление глава города Вячеслав Франк подписал еще в апреле.

Данная мера является уже традиционной и призвана помочь правоохранительным органам поддерживать порядок во время праздничных мероприятий. Запрет на продажу алкоголя в День Победы в Барнауле вводят традиционно, однако исключением стал 2020 год: из-за отсутствия какой-либо праздничной программы в связи с ковидными ограничениями.

Напомним также, что в 2021 году мероприятия, посвященные Дню Победы, в краевой столице все-таки будут. Среди них – салют, легкоатлетический пробег, выставка военной техники и концерт на городской набережной. Пиротехнику в этом году будут запускать с нескольких площадок чтобы избежать большого скопления людей.