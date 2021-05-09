Главы Алтайского края и Барнаула поздравили жителей региона с Днем Победы

День Победы Фото: pixabay.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал для жителей региона видеопоздравление с Днем Победы. Оно опубликовано в Instagram аккаунте главы региона.

«Мы помним вклад Алтайского края в победу. На фронтах Великой отечественной сражались свыше полумиллиона наших земляков. Наши труженики снабжали фронт боеприпасами, теплыми вещами и продовольствием. На легендарных танках Т-34 стояли барнаульские двигатели», – напомнил о вкладе края в победу губернатор.

Он также отметил, что на территории региона от войны спасались беженцы с прифронтовых территорий, дети из блокадного Ленинграда, а также были развернуты госпитали, которые помогли многим раненым вернуться в строй.

9 мая, по словам губернатора, является символом духовного величия и мужества народа.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы. Его поздравление опубликовано в Instagram аккаунте администрации города в более традиционном «печатном» формате.

«Поклонения и восхищения достоин каждый, кто бил врага на фронте, приближал Победу в тылу, восстанавливал народное хозяйство. Мужество и героизм, сила духа и верность долгу навсегда останутся ярким примером любви к Родине. На страницах городской истории навсегда запечатлен трудовой героизм барнаульцев в годы войны», – выразил уважение к подвигу глава краевой столицы.

Напомним, что в Барнауле в 2021 году 9 мая отметят легкоатлетическим пробегом, концертами на набережной и другими мероприятиями, такими как «Стена Памяти». Кроме того, все-таки состоится и праздничный салют, однако запускать фейерверки из-за ситуации с коронавирусом будут с нескольких площадок.