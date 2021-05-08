Алтайские справедливороссы установили в одном из сел Бурлинского района детскую площадку

Детская площадка в селе Устьянка Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду»

В Бурлинском районе Алтайского края появилась первая современная детская игровая площадка. Ее установила партия «Справедливая Россия – За правду» в рамках своего «детского» проекта в селе Устьянка. Подобные площадки СР делает по всему краю по инициативе депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

На торжественное открытие, которое прошло 7 мая, собралась детвора и взрослые не только самого села, но и соседнего Рожковского сельсовета, откуда детей привезли на микроавтобусе. Это был настоящий праздник для всего района, где такого детского городка никогда не было.

Глава Устьянского сельсовета Виктор Статников поблагодарил партию за такое внимание к селу и лично главу местного отделения СР Сергея Медведева, который оказал помощь в строительстве игрового двора.

«Надеемся, что это будет не последняя площадка на территории нашего сельсовета», – добавил Статников.

Детская площадка в селе Устьянка Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду»

Сам Медведев рассказал, что они с главой села договорились о строительстве площадки в декабре прошлого года. Работа сразу закипела.

«Решающая заслуга в том, что проект воплотился в жизнь, нашего лидера партии в Алтайском крае Александра Васильевича Терентьева. Благодаря ему Устьянка – единственная пока в районе, где построена эта прекрасная площадка», – подчеркнул Сергей Медведев.

Директор Устьянской средней общеобразовательной школы (на территории которой располагается игровой комплекс) Иван Демченко также поздравил сельчан, гостей и особенно ребятишек с открытием детской развлекательной площадки.

«Не часто у нас бывают такие замечательные праздники. Мы рады, что у нас в селе появилась такое место притяжения для наших детей. Хочется выразить большую благодарность партии «Справедливая Россия – За правду» . Она не раз проводила в районе различные мероприятия, поддерживала массовый спорт. Хочу пожелать партии, чтобы она укреплялась и приносила в нашу жизнь такие радостные моменты», – добавил Иван Демченко.

Детская площадка в селе Устьянка Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду»

Теперь 7 мая в селе всегда будут проводить детский праздник.

«Реализация данного проекта – наглядное доказательство того, что мы действительно партия реальных дел, в том числе и в Бурлинском районе», – заключил Сергей Медведев.

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду».