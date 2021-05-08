Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев, российская артистка Диана Гурцкая и победители конкурса «Мы помним! Мы гордимся!» Александр Вдовкин, Анжелика Чекурашева, Юлия Бочкарева записали песню к 9 мая. Ее в своем Инстаграме опубликовал Полетаев.
«До сих пор мы хранили этот подарок в секрете, чтобы поделиться им с вами в преддверии празднования Дня Победы. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память погибшим», – написал сенатор.
В клип вошли кадры из церемонии награждения победителей военно-патриотического конкурса, их поездки в Москву (которая стала подарком для финалистов) и запись самой песни с Дианой Гурцкой.
Композиция называется «Тальяночка».
Напомним, конкурс состоялся в Республике Алтае еще год назад, но тогда из-за пандемии победители не смогли посетить столицу страны и записать клип.