Диана Гурцкая, сенатор Владимир Полетаев и алтайские артисты записали песню ко Дню Победы

Анжелика Чекурашева, Юлия Бочкарева, Александр Вдовкин, Владимир Полетаев и Диана Гурцкая Фото: предоставлено Владимиром Полетаевым/gorno-altaisk.info

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев, российская артистка Диана Гурцкая и победители конкурса «Мы помним! Мы гордимся!» Александр Вдовкин, Анжелика Чекурашева, Юлия Бочкарева записали песню к 9 мая. Ее в своем Инстаграме опубликовал Полетаев.

«До сих пор мы хранили этот подарок в секрете, чтобы поделиться им с вами в преддверии празднования Дня Победы. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память погибшим», – написал сенатор.

В клип вошли кадры из церемонии награждения победителей военно-патриотического конкурса, их поездки в Москву (которая стала подарком для финалистов) и запись самой песни с Дианой Гурцкой.

Композиция называется «Тальяночка».

Напомним, конкурс состоялся в Республике Алтае еще год назад, но тогда из-за пандемии победители не смогли посетить столицу страны и записать клип.