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Праздничные фейерверки 9 мая в Барнауле все-таки будут. Рассказываем, на каких площадках

Новости
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Салют
СалютФото: Rakicevic Nenad/Pexels

Празднование Дня Победы в Барнауле 9 мая завершится салютами во всех пяти районах города. Такое решение накануне вечером приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

«По данным Роспотребнадзора, в Барнауле сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. С учетом этого, а также значимости праздника и многочисленных обращений барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Однако чтобы избежать массового скопления людей, салют будут запускать не только на главной городской территории – площади Сахарова, – но в других частях города. Барнаульцев просят соблюдать дистанцию и масочный режим.

Вот, где будут праздничные залпы:

  • площадь Сахарова,
  • площадь перед ДК Южном (улица Чайковского, 21),
  • улица Титова, 9,
  • парк «Лесная сказка»,
  • парк «Арлекино».

На всех площадках фейерверк запустят в 22 часа.

Напомним, изначально в программе празднования Дня Победы салюта не было. 9 мая отметят легкоатлетическим пробегом на площади Советов, концертной программой на набережной Оби и рядом других мероприятий, подробнее о которых мы писали тут.

День Победы

Без салюта, но с онлайн-выступлением президента. Как пройдет День Победы в Барнауле в 2021 году

Новости

Праздничная программа на 9 мая

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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