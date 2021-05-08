Праздничные фейерверки 9 мая в Барнауле все-таки будут. Рассказываем, на каких площадках

Салют Фото: Rakicevic Nenad/Pexels

Празднование Дня Победы в Барнауле 9 мая завершится салютами во всех пяти районах города. Такое решение накануне вечером приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

«По данным Роспотребнадзора, в Барнауле сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация. С учетом этого, а также значимости праздника и многочисленных обращений барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Однако чтобы избежать массового скопления людей, салют будут запускать не только на главной городской территории – площади Сахарова, – но в других частях города. Барнаульцев просят соблюдать дистанцию и масочный режим.

Вот, где будут праздничные залпы:

площадь Сахарова,

площадь перед ДК Южном (улица Чайковского, 21),

улица Титова, 9,

парк «Лесная сказка»,

парк «Арлекино».

На всех площадках фейерверк запустят в 22 часа.

Напомним, изначально в программе празднования Дня Победы салюта не было. 9 мая отметят легкоатлетическим пробегом на площади Советов, концертной программой на набережной Оби и рядом других мероприятий, подробнее о которых мы писали тут.