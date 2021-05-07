Директор сибирского МУПа попал под два уголовных дела о мошенничестве при строительстве детсадов

Уголовное дело Фото: ombudsmanbiz59.ru

Новосибирские следователи возбудили еще одно уголовное дело против директора муниципального «Учреждения капитального строительства». Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Это дело соединено с еще одним по той же статье.

По версии следствия, глава предприятия в 2020 году сфабриковал документы при строительстве детсада на улице Спортивная в Ленинском районе Новосибирска. И принял несуществующие работы по водопонижению на сумму более 5 млн рублей.

Еще один эпизод связан со строительством детсада на улице Виктора Шевелева. Здесь руководитель МУПа тоже подписал фиктивные документы и принял работы по водопонижению на 6,7 млн рублей, которых на самом деле не было.

Отметим, что по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.