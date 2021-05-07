Новосибирский «ФСБшник» попал под уголовное дело за обстрел рабочих

Стрелок из Новосибирской области Фото: Группа Инцидент. Новосибирск во Вконтакте

Уголовное дело завели на обстрелявшего бригаду кровельщиков жителя Новосибирской области, который представился полковником ФСБ. Его обвиняют по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает «Тайга.инфо».

Мужчина обстрелял бригаду кровельщиков из пневматической винтовки в СНТ «Рябинка-Энтро-1» в конце апреля. Он был в форме десантника и с «корочкой ФСБ». Причиной стрельбы было то, что рабочие (они делали крышу в доме у соседа) отказались пить с дебоширом. В сообществе «Инцидент. Новосибирск» во «Вконтакте» писали, что пуля попала одному из рабочих в бедро.

На место приехала полиция. «ФСБшник» ударил участкового, и после этого его задержали. Через 48 часов стрелка опустили. Однако на этом дебошир не остановился – он стал угрожать нанявшим рабочих соседям и даже сломал их забор. Также мужчина угрожал кровельщикам «взорвать гранату».

У стрелка изъяли пневматическую винтовку и спортивный пистолет, назначены две баллистические экспертизы.

«Также установлено, гражданин нанес удар рукой в область головы прибывшему на вызов участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Мошковскому району. Материалы по факту применение насилия в отношении представителя власти направлены в СУСК для принятия процессуального решения», – рассказали в областном МВД.

Кстати на «ФСБшника» поступало уже 45 заявлений в полицию от жителей садоводства. До возбуждения уголовного дела на нападавшего составили протокол по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

По статье «угроза убийством» мужчина может получить до двух лет лишения свободы, либо ограничения свободы на тот же срок.