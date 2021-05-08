Еще 10 пациентов скончались в ковидных госпиталях в Алтайском крае

Человек в маске Фото: Олег Укладов

За сутки в Алтайском крае крае скончались 10 человек, COVID-19 стал причиной смерти в девяти летальных случаях. Всего за год умерло более 3 тысяч зараженных, из них 2,1 тысячи – от ковида, сообщили в оперативном штабе 8 мая.

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Вирус выявили еще у 65 человек. Половина из них – жители Барнаула, Рубцовска и Бийска. Всего за год в регионе зарегистрировали 50,2 тысяч случаев заражения.

Из больниц выписали 99 выздоровевших. Всего коронавирусом в крае переболели уже 45,1 тысяч жителей. На лечении в госпиталях с COVID-19 и вирусной пневмонией остаются 909 пациентов. В тяжелом состоянии находятся из них.

По данным оперштаба, прививки поставили уже 143,9 тысячи человек. Еще 59,4 тысячи жителей Алтайского края получили первый компонент препарата.