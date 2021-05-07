О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Полдеревни сгорело в Омской области в пожаре. Против чиновников завели уголовное дело

Новости
0
Пожарники
ПожарникиФото: 55.mchs.gov.ru

Омские следователи возбудили уголовное дело о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ) против администрации Уленкульского сельского поселения. Причиной стал пожар 6 мая 2021 года в деревне Каракуль, в котором огнем было уничтожено 25 зданий, в том числе 14 жилых домов и 11 нежилых построек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Сейчас следователи разбираются, кто именно из сотрудников местной администрации виновен в пожаре.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью. Расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности провела и прокуратура. Ведомство установило, что должностные лица администрации ненадлежащим образом исполняли требования пожарной безопасности.

Огонь распространился с заболоченной, заросшей камышом и сухой растительностью местности. Кстати, раньше СМИ писали о том, что пламя пришло через лес из соседнего района, однако эта информация оказалась недостоверной: огонь в лес пришел как раз из деревни, а не наоборот.

По статье о халатности должностным лицам администрации Уленкульского сельского поселения грозит до трех месяцев ареста, штраф до 120 тысяч рублей, до года исправительных или до 360 часов обязательных работ.

Пожар

Специалисты объяснили, что за дым окутал города и районы Алтайского края

Новости

Все дело в пожарах

1199
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000