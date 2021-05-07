Полдеревни сгорело в Омской области в пожаре. Против чиновников завели уголовное дело

Пожарники Фото: 55.mchs.gov.ru

Омские следователи возбудили уголовное дело о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ) против администрации Уленкульского сельского поселения. Причиной стал пожар 6 мая 2021 года в деревне Каракуль, в котором огнем было уничтожено 25 зданий, в том числе 14 жилых домов и 11 нежилых построек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Сейчас следователи разбираются, кто именно из сотрудников местной администрации виновен в пожаре.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью. Расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности провела и прокуратура. Ведомство установило, что должностные лица администрации ненадлежащим образом исполняли требования пожарной безопасности.

Огонь распространился с заболоченной, заросшей камышом и сухой растительностью местности. Кстати, раньше СМИ писали о том, что пламя пришло через лес из соседнего района, однако эта информация оказалась недостоверной: огонь в лес пришел как раз из деревни, а не наоборот.

По статье о халатности должностным лицам администрации Уленкульского сельского поселения грозит до трех месяцев ареста, штраф до 120 тысяч рублей, до года исправительных или до 360 часов обязательных работ.