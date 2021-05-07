Специалисты объяснили, что за дым окутал города и районы Алтайского края

Пожар Фото: altairegion22.ru

Причиной дымки в населенных пунктах Алтайского края являются пожары как внутри региона, так и за его пределами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Синоптик предупредил о возможном ухудшении пажароопасной обстановки в Алтайском крае Новости 05.05.2021 14:46

За прошедшие сутки от огня пострадало 12 участков земли лесного фонда общей площадью 35,12 га. Было потушено 130 очагов возгорания (90 – ландшафтные).

Пожары ликвидировали в Барнаульском (Индустриальный район), Ключевском (Михайловский район), Лебяжинском (Егорьевский район), Павловском (Топчихинский, Павловский районы), Ларичихинском (Тальменский район), Озерском (Первомайский район), Залесовском (Залесовский район) и Горно-Колыванском (Курьинский район) лесничествах.

Напомним, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал чрезвычайный класс пожароопасности с 5 по 7 мая в Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской областях, а также на юге Уральского федерального округа.

С 28 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим.