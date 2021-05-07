Бывший «Холидей» на Шумакова в Барнауле переделают под новый ТЦ

ТЦ Лидер Фото: barnaul.cian.ru

Торговый центр ТЦ «Лидер» на ул. Шумакова, 46 откроется уже в мае. Там будет более 30 магазинов. Сейчас розничная сеть «Мария-Ра», купившая здание у обанкротившейся новосибирской сети «Холидей», ведет в нем капитальный ремонт. Об этом сообщает «Толк».

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С ТЦ сняли плитку белого и голубого цветов и заложили проемы нескольких окон. Планируется отремонтировать фасад торгового центра, облагородить его изнутри, а также положить тротуарную плитку рядом.

После ремонта в ТЦ заедут «Новэкс», «Парфюм Вояж», «Канцмаркет», «Сампрачка», «Мантоварка» и другие торговые компании.

Главным магазином здесь будет «Мария-Ра». Он займет первый этаж. При этом напротив «Лидера» уже есть торговая точка этой сети.

Напомним, что здание «Лидера» площадью 7,5 тыс. кв. метров построила новосибирская компания «Холидей». Ранее на первом этаже был ее гипермаркет. Также много места отдавалось арендаторам.

В начале 2019 года сеть «Холидей» обанкротилась. Сеть «Мария-Ра» купила у нее несколько зданий.