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Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы

Новости компаний
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Сбер
Сбер

С 7 мая 2021 года СберБанк повышает процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года).

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Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Также в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в СберБанк Онлайн на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка – от 4,4%. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей.

1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.

При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.

«СберБанк улучшает условия по вкладу, чтобы у наших клиентов было больше возможностей приумножить сбережения. А запуск праздничного вклада с повышенной ставкой к 9 Мая уже стал доброй традицией Сбера. В прошлом году это предложение вызвало большой интерес у наших клиентов. Вклад дает возможность помочь тем, кто защищал и отстаивал интересы нашей страны. Таким образом клиенты, открывшие «Вклад в Победу», и Сбербанк вносят свою лепту в сохранение памяти о подвигах героев: ни один ветеран не будет забыт», – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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