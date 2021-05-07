Барнаульские власти не разрешили строить «небоскреб» на Потоке

Небоскреб Фото: altayrealt.ru

ООО «Доверие» не получило разрешение на строительство новой высотки на улице 1-я Западная, 55а в Барнауле. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Застройщику не разрешили возводить 82-метровую высотку за «Сити-Центром» в Барнауле Новости 23.04.2021 16:37

Девелопер обратился в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула и попросил установить на участке зону Ж-1 (она позволяет строить многоэтажки до 25 уровней или 75 метров). Сейчас же дом находится в зоне Ж-2, где разрешено возводить здания не выше 12 этажей.

Однако чтобы комитет удовлетворил просьбу, нужно изменить генплан города. Сделать это непросто: требуется много времени и серьезные основания. Поэтому власти разрешение на строительство высокого дома не дали. Застройщику, видимо, придется сделать его ниже запланированного.

Кстати, площадь участка для дома на ул. 1-я Западная, 55а составляет 2399 кв. м. Он предназначен для объектов общественно-делового значения и административно-хозяйственных учреждений.

Напомним, что генплан Барнаула в последнее время нередко критикуется. Так, необходимость изменения этого документа обсуждали и во время скандала с новостройкой на Гущина, которую хотят возвести впритык с двумя другими домами, и недавно в АКЗС, где эксперты рассматривали возможные варианты обновления аварийного жилого фонда в Барнауле.