Более 45 тысяч жителей Алтайского края победили коронавирус с начала пандемии

Коронавирус Фото: pixabay.com

С марта 2020 года с коронавирусом в Алтайском крае смогли справиться уже более 45 тысяч человек. Из них 72 пациента получили новости о выздоровлении за последние сутки, сообщает оперштаб региона.

Всего ковидом болело более 50,1 тысячи жителей края. За последние сутки положительные результаты теста на ковид получили 63 человека.

Более чем за год от пандемии умерло более трех тысяч заболевших, из них 2,1 тысячи скончались непосредственно от вируса, остальные по другим причинам, но все они тоже были носителями вируса.

По состоянию на 7 мая в ковидных госпиталях лечатся 750 инфицированных и 213 больных пневмонией. Тяжело переносят вирус 179 зараженных, из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе остается 343 резервные койки.

На дому лечатся шесть пациентов, у которых нет никаких симптомов вируса, и 90 пациентов с пневмонией.

Население региона продолжает прививаться от коронавируса. Первую дозу вакцины из двух получили уже почти 62 тысячи жителей края, 139,3 тысячи человек полностью вакцинированы.