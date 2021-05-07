Глава алтайского парламента Романенко поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

Александр Романенко Фото: altai-ter.er.ru

Председатель Алтайского краевого Заксобрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко вместе с региональным руководителем движения «Волонтеры Победы» Алиной Горловой посетил двух барнаульских ветеранов Великой Отечественной войны Николая Вытоптова и Льва Малиновского. Он поздравил их с Днем Победы.

Николая Вытоптова призвали на службу в Красную Армию в ноябре 1944 и затем отправили на 1-й Дальневосточный фронт. Ветеран служил в подразделениях управления военной контрразведки Смерш. За успешные боевые операции Вытоптова наградили орденом Отечественной войны II степени.

Александр Романенко вручил ветерану подарки.

«Вам, ветеранам Великой Отечественной войны, мы обязаны жизнью и свободой. Долг всех послевоенных поколений, каждого из нас – свято беречь память о вашем подвиге. Будьте здоровы, берегите себя, и до встречи в будущем году!» – сказал председатель АКЗС.

Лев Малиновский воевал под Ленинградом в 1943 году. Романенко поздравил его с праздником от имени «Волонтеров Победы» и партии «Единая Россия».

«Низкий вам поклон за вклад в освобождение нашей страны и всего мира от фашизма. От всей души желаю, чтобы этот праздник, эти отличные весенние деньки придали вам бодрости, здоровья и сил. Пусть память о прожитом в те далекие годы приносит только светлые воспоминания и гордость за пройденный путь», – отметил Романенко.

Напомним, акцию «Спасибо ветерану» организовали «Единая Россия» и «Волонтеры Победы». В канун 9 мая и в Новый год члены партии и волонтеры поздравляют ветеранов.