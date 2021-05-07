221 тысяча безработных. В Сибири снижается уровень нетрудоустроенных граждан

Безработица Фото: Pexels

Уровень безработицы в регионах Сибирского федерального округа в марте 2021 года был почти на четверть меньше, чем в феврале. Но при этом количество нетрудоустроенных все еще в два раза выше допандемийного периода. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.

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В марте 2021 года официальная безработица в регионах Сибири была в среднем 2,6%, на официальном учете в службе занятости стоит 221,1 тысячи человек. Годом ранее показатель был вполовину меньше.

В феврале 2021 года безработица была на уровне 3,4%, количество безработных на 23% больше, чем сейчас. Эксперты называют это устойчивой тенденцией к снижению показателя.

А вот количество вакансий растет: с февраля их стало больше на 66 тысяч (в целом их сейчас 295,2 тысячи).

Как ранее сообщал «Политсибру», по данным на январь 2021 года в Алтайском крае безработица была на уровне 3,2%, на учете в службе занятости стояло 36 тысяч человек. Для сравнения: до пандемии было 17 тысяч безработных, в самый ее пик – 40,6 тысячи.