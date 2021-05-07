Присед-планка-отжимание. Губернатор Томенко показал свою утреннюю зарядку

Пост Виктора Томенко в Instagram Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с утренней зарядки на природе. На них глава региона делает растяжку, приседания и отжимания. Рядом бегает его джек-рассел-терьер Крош.

«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!» – так подписал Виктор Томенко фотографии.

Подпись немного напоминает знаменитую цитату бывшего премьер-министра и президента России Дмитрия Медведева, однако слова Томенко люди встретили позитивно. В комментариях жители края тоже пожелали губернатору всего хорошего.

Напомним, что губернатор Томенко активно пропагандирует спорт и занимается им, несмотря на то, что ему уже почти 50 лет. Так, в сентябре Томенко выкладывал видео с пробежки в лесу, в январе публиковал фото катания на лыжах в мороз, а в марте ходил на хоккей.