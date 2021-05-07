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Присед-планка-отжимание. Губернатор Томенко показал свою утреннюю зарядку

Новости
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Пост Виктора Томенко в Instagram
Пост Виктора Томенко в InstagramФото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с утренней зарядки на природе. На них глава региона делает растяжку, приседания и отжимания. Рядом бегает его джек-рассел-терьер Крош.

«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!» – так подписал Виктор Томенко фотографии.

Подпись немного напоминает знаменитую цитату бывшего премьер-министра и президента России Дмитрия Медведева, однако слова Томенко люди встретили позитивно. В комментариях жители края тоже пожелали губернатору всего хорошего.

Напомним, что губернатор Томенко активно пропагандирует спорт и занимается им, несмотря на то, что ему уже почти 50 лет. Так, в сентябре Томенко выкладывал видео с пробежки в лесу, в январе публиковал фото катания на лыжах в мороз, а в марте ходил на хоккей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год

Алтайский губернатор Томенко за месяц почти в два раза увеличил число подписчиков в Instagram

Рейтинги

Томенко оказался во второй половине рейтинга активности российских губернаторов в этой соцсети

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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