Несколько барнаульских улиц перекроют 7 и 9 мая

Перекрытое движение Фото: barnaul.org

7 и 9 мая жителям Барнаула будет невозможно проехать по нескольким центральным улицам. Они будут перекрыты, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Алкоголь нельзя будет купить в Барнауле в День Победы Новости 16.04.2021 13:41

В пятницу, 7 мая, с 18:30 до 21:00 будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина от улицы Молодежная до Димитрова. Изменится движение по автобусным маршрутам № 19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 10, 144, 110, 27, 29 и другим. Также троллейбусы № 1 и 7 будут ездить другой дорогой.

9 мая из-за празднования Дня Победы перекроют сразу несколько улиц:

по четной и нечетной частям Ленина от Молодежной до Чкалова с 08.00 до 12.00;

по четной и нечетной сторонам Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя с 13.00 до 16.00;

по проспекту Социалистическому от Строителей до Молодежной с 08.30 до 13.00;

по Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина с 08.00 до 09.30;

по Социалистическому от Молодежной до Мерзликина с 08.30 до 20.00;

по площади около Дворца культуры «Южный» на улице Чайковского, 21 с 11.00 до 15.00.

Маршруты изменятся у автобусов № 10, 55, 27, 110, 70, 33, 109, 109п, 6, 41, 29, 35, 53, 144, 78 и других. Троллейбусные маршруты № 1 и 7 также ходить в центре не будут.

Несмотря на это, широких народных гуляний в центре Барнаула 9 мая не предвидится из-за коронавируса. Так, в этом году не будет ни шествия «Бессмертного полка» (оно состоится лишь онлайн), ни праздничного салюта. Какие мероприятия все-таки пройдут в День Победы читайте здесь.