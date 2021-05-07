«Газпром» пообещал бесплатную газификацию домов площадью до 300 квадратов

Газ Фото: Magnascan/Pixabay

Жители России получат бесплатное подведение газовых сетей, к чему призывал президент Владимир Путин. Но трубу дотянут только до границы участка и только дома площадью до 300 кв.м. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», – заявил Густов в эфире телеканала «Россия 1».

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Он отметил, что за это будут отвечать региональные операторы. Им будет необходимо делать отводы к домам от газопровода на каждой улице, где будут прокладывать трубы. На самом участке жителям, как и раньше, нужно будет доводить газ до дома, устанавливать оборудование за свой счет.

Напомним, о необходимости сделать доведение голубого топлива до границ участков президент России Владимир Путин заявил 21 апреля во время послания парламенту.

В Алтайском крае пока газифицировано около 130 тысяч квартир и домов. В ближайшие пять лет (с 2021 по 2025 годы) «Газпром» вложит в газификацию региона около 60 млрд рублей. На эти средства будет построено 600 км газопроводов-отводов для газификации 21 населенного пункта (в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Целинном районах и Яровом).