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Новый жилой комплекс появился в Барнауле на месте бывшего Лесного пруда

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ЖК на Лесном пруду в Барнауле
ЖК на Лесном пруду в БарнаулеФото: altayrealt.ru

Искусственный участок под высотную жилую застройку готовят на Лесном пруду в Барнауле. Строительство может начаться в конце 2022 года. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

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Площадка находится в границах участка между улицами Вербная, 25, проезд Ангарского, 67-1б, Краевая, 175а-119а, проезд Канатного, а также шоссе Ленточный Бор. Жилой квартал будет строить ООО «МДС-Алтай». Компания уже около года обследует участок и получила согласование от нескольких ведомств – от Минприроды до Алтайохранкультуры.

Участок планируется очистить от зарослей (там вырубят кустарники и пни), отсыплют строительные перемычки, существующее искусственное русло реки будет засыпано, а естественное восстановлено. Работы будут идти в 2021 и 2022 годах.

Сначала искусственный земельный участок создадут в пойме реки на месте бывшего Лесного пруда. Только после этого здесь будут строить жилой комплекс с 29-этажными домами, пешеходной набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Протяженность участка – 1,9 тысяч метров, а фактическая площадь – около 400 тысяч квадратных метров.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула объявили, что 1 мая начались общественные обсуждения, которые продлятся до 1 июня. В этот период комитет будет принимать жалобы и предложения.

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