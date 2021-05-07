Алтайский губернатор Томенко за месяц почти в два раза увеличил число подписчиков в Instagram

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко набрал 45,6 тысяч подписчиков за месяц. Если учесть, что сейчас у главы региона 109 тысяч подписчиков, он увеличил их число почти в два раза. И занял 66 место из 85 в рейтинге губернаторов, который составил Центр политической конъюнктуры.

Виктор Томенко вошел в тройку самых медийных глав регионов СФО Рейтинги 08.04.2021 12:13

Несмотря на рост подписчиков, Томенко стали на 18% меньше лайкать в Instagram. По количеству лайков он – на 26 месте, а по числу комментариям – на 33 месте (77 комментов) среди всех глав российских регионов.

Кстати, комментировать Виктора Томенко тоже стали меньше на 31%.

Глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин расположился на 62 позиции. Он набрал за месяц 9,6 тысяч подписчиков.

В тройке лидеров оказались глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Курской области Роман Старовойт. А вот в конец списка попали губернаторы Тверской (Игорь Руденя), Томской (Сергей Жвачкин) и Тульской областей (Алексей Дюмин).

Напомним, что в марте 2021 года Виктор Томенко вошел в пятерку глав регионов Сибирского федерального округа по количеству упоминаний в соцсетях.