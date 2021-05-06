Участок Павловского тракта в Барнауле отремонтируют за 200 млн рублей

Ремонт дороги в Барнауле Фото: barnaul.org

Участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева отремонтируют за 199,8 млн рублей. Закупка с такой начальной ценой размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчика определят 12 мая. Срок окончания работ – 1 октября 2021 года. На ремонт потратят деньги из бюджета города.

После реконструкции на участке должна будет появиться новая велодорожка.

Кстати, ранее, как напоминает amic.ru, барнаульская мэрия планировала ремонтировать Павловский тракт в границах от улицы Солнечная Поляна до Сельскохозяйственной. Однако теперь планы изменились и, видимо, ремонт разделили на несколько частей. В 2020 году на ремонт Павловского тракта от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути потратили 147,1 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти планируют отремонтировать 23 участка дорог на 907 млн рублей, в том числе, например, часть Змеиногорского тракта, дорогу по проезду Северному Власихинскому, участок дороги на ул. Северо-Западной, на ул. Взлетной, ул. Шумакова и так далее.