Гигантскую Георгиевскую ленту развернули в Барнауле

Барнаул. Георгиевская лента Фото: пресс-служба партии «Единой России»

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы Барнаульское местное отделение «Единой России», Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и администрация краевой столицы развернули гигантское черно-оранжевое полотнище.

Георгиевская лента с орденом Отечественной войны 1941-1945 годов появилась на территории главной точки притяжения жителей и гостей краевой столицы – в Нагорном парке, у подножия букв «Барнаул». Размер конструкции – 9х60 метров.

Как рассказал секретарь Барнаульского местного отделения партии, замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, впервые партийцы развернули черно-оранжевую ленту с орденом в прошлом году. Масштабный символ Великой Победы настолько полюбился горожанам, что единороссы получили сотни сообщений с просьбами ежегодно украшать Барнаул гигантской лентой.

«В этом году мы вместе с Фондом «Защитники Отечества решили снова развернуть эту масштабную конструкцию в знак нашей благодарности и памяти о бессмертных подвигах тысяч земляков, защищавших рубежи нашей Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик в сердцах барнаульцев: во время семейных прогулок родители, бабушки и дедушки будут передавать детям истории о родственниках-героях, а молодежь и взрослое население вспомнят факты из истории Отечества», – отметил Юрий Еремеев.

Артем Шамков Фото: пресс-служба партии «Единой России»

По словам председателя Попечительского Совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артема Шамкова, развернутая лента символизирует героизм и мужество, проявленных жителями страны в самые страшные времена.

«Большая Георгиевская лента, размещенная у подножия букв с названием нашего города, – это дань памяти всем барнаульцам, ушедшим на передовую, всем тем, кто ковал Победу на оборонных предприятиях в тылу, обеспечивал фронт продовольствием. Это наша благодарность поколению Победителей. Всем, кто по мере своих возможностей приближал победный май 1945 года. Спасибо вам за ваш боевой и трудовой подвиг», – подчеркнул Артем Шамков.

Как добавил спикер, уважение к истории Отечества и поддержка ветеранов – неотъемлемая часть патриотической работы Фонда «Защитники Отечества».

«Участие Фонда Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» в мероприятиях, посвященных Дню Победы, – это традиция, которую мы поддерживаем с момента основания Фонда. В преддверии Пасхи мы передали освященные пасхальные наборы всем ветеранам, проживающим в Барнауле. Сегодня мы вместе с городским отделением «Единой России» развернули ленту. В годовщину Великой Победы подарком для ветеранов Великой Отечественной войны станут концерты под их окнами и балконами, организованные Фондом совместно с оркестром МЧС и МВД России по Алтайскому краю», – сказал Шамков.

Добавим, барнаульские единороссы просят уважать один из главных символов Великой Победы, внимательно и бережно относиться к установленной конструкции.