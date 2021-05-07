Эксперты рассказали, как часто происходит переоценка кадастровой стоимости земельного участка

Земля. Село Фото: pixabay

О том, как часто происходит переоценка кадастровой стоимости земельного участка, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Иван Сухарников и Елена Парасоцкая.

В соответствии с ч. 1, 4 ст. 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон N 237-ФЗ) государственная кадастровая оценка проводится:

одновременно в отношении всех учтенных в ЕГРН на территории субъекта Российской Федерации зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 11 Закона N 237-ФЗ; одновременно в отношении всех учтенных в ЕГРН на территории субъекта Российской Федерации земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 11 Закона N 237-ФЗ.

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В случае отсутствия в ЕГРН по состоянию на 1 января года проведения государственной кадастровой оценки отдельных сведений об объекте недвижимости, определенных порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости, в отношении такого объекта недвижимости государственная кадастровая оценка не проводится (ч. 3 ст. 11 Закона N 237-ФЗ).

Федеральным законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон N 269-ФЗ) были внесены существенные изменения в законодательство в сфере государственной кадастровой оценки, в т.ч. и сам Закон N 237-ФЗ.

В частности, поправками определена единая периодичность проведения государственной кадастровой оценки. Очередная оценка будет проводиться через четыре года с года проведения последней оценки, а в городах федерального значения – в случае принятия мэром соответствующего решения – через два года.

Так, согласно ч. 4 ст. 11 Закона N 237-ФЗ очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости, указанных ч. 1 ст. 11 Закона N 237-ФЗ; в городах федерального значения в случае принятия высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующего решения – через два года.

Согласно ч. 5 ст. 7 Закона N 269-ФЗ положения ч. 4 ст. 11 Закона N 237-ФЗ применяются:

с 1 января 2022 года – в отношении проведения государственной кадастровой оценки земельных участков; с 1 января 2023 года – в отношении проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

Согласно ч. 7 ст. 6 Закона N 269-ФЗ до 1 января 2022 года в отношении земельных участков, до 1 января 2023 года в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест государственная кадастровая оценка проводится с учетом следующих особенностей:

очередная государственная кадастровая оценка проводится не ранее чем через три года (в городах федерального значения – не ранее чем через два года) и не позднее чем через пять лет с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости, категорий земель; государственная кадастровая оценка может быть проведена одновременно в отношении расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов недвижимости, указанных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 11 Закона N 237-ФЗ, при условии соблюдения установленной п. 1 ч. 7 ст. 6 Закона N 269-ФЗ периодичности проведения государственной кадастровой оценки; государственная кадастровая оценка не проводится в случае, если решение о ее проведении принято менее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения государственной кадастровой оценки, предусмотренного таким решением.

Таким образом, до 2022 года в отношении земельных участков и до 2023 года в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест сохранится прежняя периодичность проведения оценки (не ранее чем через три года (в городах федерального значения – не ранее чем через два года) и не позднее чем через пять лет с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости, категорий земель).

Дополнительно сообщаем, что с целью получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить сведения из ЕГРН в виде выписки о кадастровой стоимости.

Согласно ч. 4 ст. 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон N 218-ФЗ) выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН или ином виде, установленном органом нормативно-правового регулирования (ч. 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ).

Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН (включая формы запросов о предоставлении сведений, порядок и способы направления запросов о предоставлении сведений, формы предоставления сведений, их состав и порядок заполнения таких запросов), и порядок уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, устанавливаются приказом Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 2015 г. N 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».