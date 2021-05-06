Индивидуальный предприниматель из Кытманового района потерял миллион рублей из-за мошенников. Он хотел купить у них дизельное топливо по заниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба алтайского МВД.
Бизнесмену позвонил знакомый из Заринска, который сказал, что может продать ему дизтопливо по сходной цене – 1 миллион и 53 тысячи рублей. Мошенник сообщил, что сразу после поступления денег на его счет, предпринимателю отпустят топливо одна из компаний Барнаула. Однако обещанного тот так и не получил.
Потерпевшему ничего не оставалось, кроме как идти в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2. ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Если мошенник попадется в руки стражей порядка, то ему грозит до двух лет лишения свободы.
«Сотрудники полиции обращаются к жителям края, особенно пожилого возраста, с напоминанием о необходимости проявлять бдительность при общении по телефону с незнакомцами. Перепроверяйте информацию, поступающую вам от неизвестных людей», – попросили полицейские.