Парки и скверы Барнаула обработают от клещей. Рассказываем, с каких общественных территорий начнут

Обработка от клещей в Барнауле Фото: пресс-центр мэрии

В Барнаула началась акарицидная обработка общественной территории. Так, в Ленинском районе от клещей защитят более 120 га, сообщает администрация города.

За месяц клещи покусали более 400 жителей Алтайского края. Некоторые насекомые были носителями энцефалита Новости 04.05.2021 17:45

Работы уже начались в парках «Юбилейный» и Целинников, в роще на улице Солнечная Поляна от Юрина до проспекта Космонавтов, на территории берега реки Пивоварка (ул.Малахова, 34). Препараты от этих насекомых распылят на всем зеленом массиве н Космонавтов (от Солнечной Поляны до Ленина), а также сквер около администрации Ленинского района (ул.Георгия Исакова, 230).

Обработают зеленые площадки в Гоньбе (памятник ВОВ), Научном городке (на улице Сибирская, 12а, в зеленых зонах и на детской площадке рядом с домами № 32в и № 37), Казенной Заимке (ул.Кольцевая, 11а), Березовке (ул.Центральная, 60).

Про другие районы города в мэрии пока не сообщают.

Заниматься защитой людей и животных от клещей будет ООО Дезинфекционный центр «Биоальтернатива». Сейчас компания проводит первый этап обработки, через две недели будет второй.

Сейчас проводится первичная обработка территории, через две недели последует второй этап.

Как ранее сообщал «Политсибру», с 5 апреля по 4 мая в Алтайском крае клещи покусали уже более 400 человек, в том числе 90 в Барнауле. У трех врачи подозревают клещевой тиф, случаев заражения энцефалитом или боррелиозом пока не выявлено.