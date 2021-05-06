Четыре жительницы Горно-Алтайска пойдут под суд за организацию проституции

Проституция Фото: pexels.com

Следком по Республике Алтай завершил расследование уголовного дела против четырех жительниц Горно-Алтайска. Их обвиняют в организации борделя и занятия проституцией, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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Первая обвиняемая – 41-летняя жительница республиканской столицы – вовлекала девушек в «древнейшую профессию» и контролировала подопечных, то есть учила правильно одеваться, обольщать клиентов, а также устанавливала цены за услуги, занималась финансами и так далее. В общем, организовывала процесс.

Другой подсудимой 39 лет. Она исполняла роль «диспетчера», принимала заказы, отвечала на звонки клиентов, контролировала выход девушек на работу и следила за поступлением денег в бюджет «конторы».

Остальные две женщины (46 и 65 лет) были администраторами саун, которые сговорились с руководителем борделя. Они искали мужчин, готовых взять «девочку в баньку», говорили им, сколько стоит это удовольствие, а также принимали заказы.

Бизнес оборвался в марте прошлого года, когда в бордель нагрянули не любители «девушек с пониженной социальной ответственностью», а полицейские. Свою вину обвиняемые признали и раскаялись.

Всех четырех женщин обвинили по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.