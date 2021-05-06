Вкус детства. Чем хорош барнаульский квас и как его выбрать

Квас Фото: из архива БПЗ

Лето, солнце, «Ржаная корочка»! Первый глоток – вкус детства, легкая сладость, ни с чем не сравнимый хлебный аромат и польза кваса. Выверенная рецептура, современное производство и технологический контроль.

Квас в рекламе не нуждается. Россияне еще с советских времен привыкли утолять жажду этим пенным напитком с характерным ароматом ржаного хлеба. Да и польза натурального продукта по сравнению с газировкой неоспорима.

Барнаульский пивоваренный завод сохранил тысячелетнюю рецептуру, ежедневно в сезон здесь варят порядка 100 тысяч литров исконно русского напитка из натуральных ингредиентов на подготовленной воде, получаемой из собственных артезианских скважин.

«Ржаная корочка» – настоящий квас живого брожения. Современное оборудование БПЗ разработано на основе лучших международных технологий пивоваренной отрасли. Герметичные танки из нержавеющей стали исключают контакт продукта с окружающей средой. Таким образом, вероятность проникновения бактерий и других организмов просто отсутствует. Современное оборудование позволяет контролировать температуру и давление в каждом отдельном танке в зависимости от стадии готовности на всех этапах брожения. Это помогает точно соблюсти технологию и обеспечить стабильный вкус и стойкость продукта.

Особые требования на Барнаульском пивоваренном заводе предъявляют не только к производству, но и к транспортировке кваса. На всех этапах изготовления и розлива в бочки проходит жесткий санитарный контроль специалистами лаборатории предприятия.

Все бочки, в которых перевозится квас живого брожения, производимого на Барнаульском пивоваренном заводе под торговой маркой «Ржаная корочка», особым образом маркированы: на них указан порядковый номер и наклейки: «Ржаная корочка» и «Барнаульский пивоваренный завод».

В Барнауле работает порядка 150 точек разливного кваса «Ржаная корочка». Поллитровый стакан живого напитка стоит 18 рублей, а полуторалитровая бутылка – 50 рублей с учетом тары. У продавца всегда есть необходимая тара и разменная монета.

Квас от Барнаульского пивоваренного завода – это традиции с гостовским контролем и натуральным вкусом!

Квас Фото: из архива БПЗ

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