Юная томичка попала под уголовное дело за порчу баннеров к 9 мая

Снимок с камеры наблюдения Фото: tomsk.sledcom.ru

Томские следователи возбудили уголовное дело против 17-летней жительницы Северска. Ее обвиняют по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает пресс-служба томского следкома.

По версии следователей, ночью 3 апреля она испортила несколько баннеров, которые располагалась возле торгового центра.

«Подозреваемая <...>умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»», – отметили в ведомстве.

По статье несовершеннолетней грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до трех месяцев, до года исправительных работ или до 360 часов обязательных работ.