11 ветеранов ВОВ из Алтайского края получат новое жилье в 2021 году

Ветеран войны Фото: barnaul.org

Новое жилье в 2021 году получат 11 ветеранов Великой Отечественной войны в Алтайском крае. На эти цели из федерального бюджета выделили 16,1 млн рублей, сообщает пресс-служба алтайского министерства социальной защиты.

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Всего с 2009 года жильем было обеспечено 8,6 тысяч человек. На эти цели направлено более 8,1 млрд рублей из федерального бюджета.

Также из краевого бюджета на ремонт квартир 183 ветеранов власти потратят 3,4 млн рублей. Капитальный ремонт жилого помещения проведут у 77 ветеранов (на каждого потратят по 30 тысяч рублей), а текущий ремонт – у 106 ветеранов (по 10 тысяч рублей).

Кроме того, в регионе действует бесплатный проезд для ветеранов. Члены погибших в войне и тружеников тыла могут купить проездные билеты на общественный транспорт по цене 330 рублей. Также в крае существует компенсация 50% расходов на оплату жилья и ЖКХ ветеранам ВОВ, действуют ежемесячные выплаты семьям погибших и получившим инвалидность на войне. Размеры выплат – от 4 до 20 тысяч рублей.

Еще участники войны получают подарки от президента и губернатора края. В 2021 году поздравления получили 695 стариков, до конца года поздравят еще 2,8 тысяч человек.

Сейчас в регионе проживает около 12,5 тысяч ветеранов ВОВ.