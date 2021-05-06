За минувшие сутки скончались восемь жителей Алтайского края с коронавирусом

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За последние 24 часа в Алтайском крае умерли восемь человек с коронавирусом, в том числе пять из них – непосредственно от ковида, сообщает оперштаб региона.

Всего от коронавируса в крае скончались чуть более трех тысяч человек, из них именно от инфекции умерли около 2,1 тысячи жителей региона.

Всего коронавирусом в Алтайском крае болели уже более 50 тысяч человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано 66 новых случаев заражения. С начала пандемии около 45 тысяч пациентов выздоровели, из них 65 жителей края получили новости о выздоровлении за минувшие сутки.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 760 коронавирусных больных и 209 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят вирус 186 человек, из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 337 резервных коек. На дому лечатся пять «бессимптомников» и 134 больных пневмонией.

Продолжается и вакцинация населения края от коронавируса. Первую прививку из двух получило 65,1 тысяча человек, полностью вакцинировались почти 133,5 тысяч человек.