Мэрия Барнаула ищет желающих изучить общественный транспорт города за 24,5 млн рублей

Общественный транспорт Фото: pixabay.com

Барнаульские власти заказали научное исследование для создания комплексной схемы общественного транспорта города. Работа должна стоить не дороже 24,5 млн рублей. Такая заявка размещена на портале Госзакупок.

Алтайский министр транспорта рассказал, на какой стадии находится грандиозный проект обхода Барнаула Новости 30.04.2021 15:23

Подрядчика ищет барнаульский комитет по дорожному хозяйству. Заявиться на участие можно до 2 июня, имя победителя станет известно 10 июня.

Выбранная организация должна будет проанализировать существующую в Барнауле транспортную систему (сюда входят, например, нормативное регулирование, положение на дорогах, инфраструктура и автопарк). Особое внимание нужно уделить пассажиропотоку и востребованности направлений. Информацию будут получить из соцопросов, с видеорегистраторов, которые установят на 130 автобусах, а также из данных сотовых операторов.

Используя полученную информацию, подрядчик построит математическую модель транспортной системы, которая позволить прогнозировать пассажиропотоки. Исследование даст возможность создать сценарий развития транспорта до 2035 года.

Все должно быть готово до ноября 2021 года. Эта дата значится концом первой стадии формирования комплексной схемы. Второй этап завершится в феврале 2022 года, когда будут известны целевые показатели проекта, которые дадут понять, как создать в городе качественный общественный транспорт. Также к тому моменту должны быть готовы конкретные предложения по улучшению электротранспорта и маршрутной сети города. Могут быть изменены или вовсе отменены некоторые направления.

Власти намерены уделить внимание и ценам на проезд, и специальным полосам для автобусов.

Кроме того, отдельно проектировщики должны будут организовать движение во время ремонта моста на Новом рынке, который начнутся в 2022 году. При этом недавно министр транспорта края Александр Дементьев рассказал, что власти могут закольцевать движение электротранспорта, чтобы не создать транспортного коллапса.

Напомним, что власти также рассматривают и проект строительства обхода Барнаула, протяженностью 60 км. Все необходимые экспертизы документации уже сделаны, осталось найти деньги. И их в ценах 2018 года нужно уже не менее 49 млрд рублей.