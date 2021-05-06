Барнаулец Сергей Шубенков может поехать на Олимпиаду в Токио. Но в нейтральном статусе

Сергей Шубенков Фото: barnaul.org

Уроженец Барнаула, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на оформление нейтрального статуса, который позволит ему принять участие в Олимпиаде 2021 года в Токио и других международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера барнаульского спортсмена Павла Воронкова.

Чтобы получить этот статуса ему придется заплатить 250 долларов США. Также спортсмен должен предоставить официальные письма от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с полной информация о себе.

Напомним, что 18 марта совет World Athletics позволил спортсменам из России выступать на международных стартах в качестве «нейтралов». Под российским флагом никто выйти не сможет, потому что национальная федерация дисквалифицирована. Право участвовать в Олимпиаде и чемпионатах мира могут получить не более 10 спортсменов без возможности замены.

Сергей Шубенков два раза побеждал на чемпионатах Европы (в 2012 и 2014 годах), получал две серебряные и одну бронзовую медали на летних мировых соревнованиях.

Зимой СМИ писали о том, что Шубенков получил положительный тест на допинг. В моче уроженца Барнаула якобы нашли препарат фуросемид. Однако сам легкоатлет опроверг новости о допинге.