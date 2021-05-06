Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму членам экстремистских групп

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете представителям экстремистских общественных или религиозных объединений на участие в выборах в российский парламент.

С такой инициативой выступили представители всех четырех думских фракций: единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, справедливороссы Николай Рыжак и Алексей Чепа, коммунист Ризван Курбанов, член ЛДПР Дмитрий Савельев.

Они предлагают прописать в законе о выборах пункт о том, что депутатом ГД не может стать:

гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которой в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

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Запрет касается и рядовых участников, и ее руководителей, а также тех, кто предоставлял такой организации консультационную или финансовую помощь. Простой член не может идти на выборы в течение трех лет с момента ликвидации организации, глава и его замы - пяти лет. Но пока это только проект, Госдума его еще не рассматривала.

Отметим, что сейчас в реестре Минюста содержаться более 80 запрещенных экстремистских организаций.

Напомним, что в законе сейчас уже есть норма, которая запрещает баллотироваться гражданам, осужденным за экстремизм и имеющим снятую или непогашенную судимость.

Не так давно в законодательство о выборах внесли новое требование: кандидаты - иностранные агенты или аффилированные с иноагентами должны указывать свои связи с заграницей при подаче заявлений в комиссии, в подписных листах и агитационных материалах. Эта информация будет о них и в избирательном бюллетене.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.