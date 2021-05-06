Ремонт за 136 млн рублей. На Змеиногорском тракте обновят асфальт, сделают тротуары и велосипедную дорожку

Ремонт дороги на Змеиногорском тракте Фото: пресс-центр мэрии

На Змеиногорском тракте в Барнауле начался ремонт участка от улицы Аванесова до улицы Горнолыжная. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

«На первом этапе подрядчику предстоит выполнить фрезерование старого покрытия, укрепить дефектные участки цементной смесью. Также проектом предусмотрены работы по устройству тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне», - уточнили в мэрии.

Дороги, мосты и тепловые сети. Какие объекты инфраструктуры отремонтируют в Барнауле в 2021 году Новости 28.04.2021 11:33

Работы проводит ООО «ДСУ 4» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На объект потратят 136 млн рублей.

По нацпроекту в Барнауле также отремонтируют дорогу по проезду Северному Власихинскому, улицу Парфенова (от Воровского до Старого моста) и два моста: через реку Власиха по улице Мамонтова и через реку Барнаулка по улице Челюскинцев.

Всего в текущем году в краевой столице обновят 23 участка дорог на 907 млн рублей. Также в Барнауле благоустроят 65 дворов (уже по другому национальному проекту) и реконструирует километры тепловых сетей.