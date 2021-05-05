Следком возбудил уголовное дело после гибели новосибирской туристки во время сплава на Алтае

Река Песчаная Фото: пресс-служба СК

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после трагического инцидента в Смоленском районе Алтайского края, который произошел 2 мая.

«При сплаве по реке Песчаная опрокинулось надувное маломерное судно – рафт с туристами из Новосибирской области. В результате происшествия 47 – летняя женщина не смогла выплыть и утонула» – уточнили в СК.

Всего на рафте было 11 человек, в воду выбрались только 10.

Спасатели обнаружили тело туристки в тот же день рядом с поселком Красная горка. На ее поиски вышло 35 человек.