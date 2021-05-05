Уровень воды в Оби у алтайского села приближается к опасной отметке

Паводок Фото: Олег Укладов

Уровень реки Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжит подниматься и возможно скоро достигнет опасной отметки, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Это значит, что прибрежные территории может подтопить.

Из подъема уровня воды в Оби ограничили движение на дороге в барнаульском Затоне Новости 05.05.2021 12:06

Все еще выше опасных отметок реки Чумыш у райцентра Ельцовского района и Чапша в Красногорском районе, но уже наблюдается тенденция по снижению уровня воды. На остальных водоемах уровни стабильно снижаются.

По последним данным, в Алтайском крае подтопленными остаются три приусадебных участка в Ельцовке.Паводковая обстановка находится на контроле спасателей.

В интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал ситуации на Оби и ее притоках проблемной. Гидрологическая обстановка обостряется с наступлением второй фазы половодья из-за таяния снега в горах Алтая.

Напомним, уровень воды в Оби в Барнауле 4 мая поднялся до отметки 465 см. Из-за этого власти решили временно ограничить движение в микрорайоне Затон по дороге на остров Шубинский.