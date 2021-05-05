Барнаульский завод ЖБИ продает участок с недвижимостью за 45 млн рублей

Завод ЖБИ Фото: avito.ru

Барнаульский завод железобетонных изделий продает участок с железнодорожными путями и недвижимостью за 45 млн рублей. Об этом говорится в объявлении, размещенном в конце апреля на сайте Avito.

Участок 2,3 га находится на проезде Южном, 43е. На его территории располагаются участок железной дороги здание компрессорной станции, теплый гараж, холодный склад, шесть цементных силосов на 140 тонн, электронный автомобильные весы. Все это продается вместе с земельным участком.

В 2021 году предприятие «Завод железобетонных изделий-30» вышло из длительной процедуры банкротства. О причинах продажи имущества в объявлении ничего не сказано. Судя по данным системы Спарк-Интерфакс, сейчас компания не находится в ситуации признания неплатежеспособности. ЗЖБИ-30 было создано в ноябре 2016 года.