Тонну санкционных груш уничтожат в Барнауле

Санкционные груши Фото: пресс-служба алтайской таможни

В двух торговых точках в Барнауле изъяли 942,2 кг груши «Конференция», завезенных из стран Евросоюза. Из-за закона о санкциях товар будет уничтожен.

Санкционный товар нашли алтайские таможенники, сотрудники Россельхознадзора и транспортной прокуратуры.

«Было обнаружено 74 ящика свежих груш сорта «Конференция», по внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза, запрещенных к ввозу. При осмотре на некоторых ящиках были выявлены следы первоначальной маркировки, удаленные механическим путем. Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали», – сообщили в пресс-службе алтайской таможни.

Ранее ведомство обнаружило в одном из барнаульских магазинов более 25 кг сыров из стран Европы, а на рынке города Бийска – более 250 кг запретных яблок. Также в конце апреля в Змеиногорске изъяли более 30 кг конфет Roshen. Их тоже запрещено продавать на территории России.

Напомним, ввозить товары из Евросоюза и США в РФ запрещено с 2014 года в ответ на санкции со стороны этих стран. Ограничения касаются фруктов, овощей, молочной продукции, рыбы, мяса и других товаров.