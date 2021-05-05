40 алтайских школьников получат стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева

Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

20 школьников из Алтайского края стали стипендиатами депутата Госдумы, главного справедливоросса региона Александра Терентьева. В учебном году 2021-2022 им ежемесячно будут выплачивать по 3000 рублей. Еще 20 учеников из разных школ получат разовые стипендии в таком же размере, сообщили в региональном отделении партии «Справедливая России – За правду».

В этом году в конкурсе стипендиатов участвовали 76 спортсменов и отличников из 32 городов и районов Алтайского края. Среди них 37 девочек и 39 мальчиков, которые учатся с пятого по десятый классы.

Самыми активными участниками стали пятиклассники: от них поступило 20 заявок. Также в тройку лидеров попали учащихся седьмых классов (16) и шестых классов (14). По девять участников было из Барнаула и Первомайского, шестеро – из Немецкого национального района. Хотя география конкурса гораздо шире.

Кто будет получать стипендию?

1. Михаил Токарев (Алтайский район)

2. Ева Финашина (Барнаул)

3. Глеб Буря (Барнаул)

4. Мирон Калачиков (Бийск)

5. Юлия Баева (Волчихинский район)

6. Сергей Байда (Каменский район)

7. Станислав Белан (Ключевский район)

8. Арина Епифанцева (Мамонтовский район)

9. Александра Эргардт (Немецкий национальный район)

10. Татьяна Винс (Немецкий национальный район)

11. Семен Иванов (Новичихинский район)

12. Александр Бебекин (Первомайский район)

13. Ирина Погребкова (Поспелихинский район)

14. Екатерина Нестерова (Ребрихинский район)

15. Анна Головина (Родинский район)

16. Мария Широких (Рубцовск)

17. Денис Гулевских (Советский район)

18. Владимир Иванов (Смоленский район)

19. Дмитрий Куликов (Хабарский район)

20. Арсений Звонарев (Яровое)

Кто получит разовые стипендии?

1. Диана Смолеева (Алейский район)

2. Иван Козлов (Барнаул)

3. Елизавета Безрукова (Барнаул)

4. Станислав Загумеников (Бийск)

5. Александр Лабазов (Благовещенский район)

6. Савелий Бурнашов (Бийский район)

7. Варвара Виттенбек (Залесовский район)

8. Элина Резвая (Заринск)

9. Захар Черепанов (Заринский район)

10. Иван Сидякин (Зональный район)

11. Арина Компанеец (Косихинский район)

12. Данил Саклаков (Краснощековский район)

13. Екатерина Лаптева (Новичихинский район)

14. Платон Егоров (Первомайский район)

15. Алена Пантелеева (Первомайский район)

16. Егор Марченко (Рубцовск)

17. Кирилл Житников (Смоленский район)

18. Марина Филиппова (Солонешенский район)

19. Полина Пискунова (Табунский район)

20. Иван Ковалик (Чарышский район)

Напомним, проект «Стипендия Александра Терентьева» в Алтайском крае существует более 11 лет. И каждый год по 20 школьников, у которых хорошие оценки и высокие спортивные показатели, побеждают в конкурсе и получают стипендии в течение всего учебного года. А еще 20 учеников получат разовые выплаты от депутата.

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду»