40 алтайских школьников получат стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева
Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"
20 школьников из Алтайского края стали стипендиатами депутата Госдумы, главного справедливоросса региона Александра Терентьева. В учебном году 2021-2022 им ежемесячно будут выплачивать по 3000 рублей. Еще 20 учеников из разных школ получат разовые стипендии в таком же размере, сообщили в региональном отделении партии «Справедливая России – За правду».
В этом году в конкурсе стипендиатов участвовали 76 спортсменов и отличников из 32 городов и районов Алтайского края. Среди них 37 девочек и 39 мальчиков, которые учатся с пятого по десятый классы.
Самыми активными участниками стали пятиклассники: от них поступило 20 заявок. Также в тройку лидеров попали учащихся седьмых классов (16) и шестых классов (14). По девять участников было из Барнаула и Первомайского, шестеро – из Немецкого национального района. Хотя география конкурса гораздо шире.
Кто будет получать стипендию?
- 1. Михаил Токарев (Алтайский район)
- 2. Ева Финашина (Барнаул)
- 3. Глеб Буря (Барнаул)
- 4. Мирон Калачиков (Бийск)
- 5. Юлия Баева (Волчихинский район)
- 6. Сергей Байда (Каменский район)
- 7. Станислав Белан (Ключевский район)
- 8. Арина Епифанцева (Мамонтовский район)
- 9. Александра Эргардт (Немецкий национальный район)
- 10. Татьяна Винс (Немецкий национальный район)
- 11. Семен Иванов (Новичихинский район)
- 12. Александр Бебекин (Первомайский район)
- 13. Ирина Погребкова (Поспелихинский район)
- 14. Екатерина Нестерова (Ребрихинский район)
- 15. Анна Головина (Родинский район)
- 16. Мария Широких (Рубцовск)
- 17. Денис Гулевских (Советский район)
- 18. Владимир Иванов (Смоленский район)
- 19. Дмитрий Куликов (Хабарский район)
- 20. Арсений Звонарев (Яровое)
Кто получит разовые стипендии?
- 1. Диана Смолеева (Алейский район)
- 2. Иван Козлов (Барнаул)
- 3. Елизавета Безрукова (Барнаул)
- 4. Станислав Загумеников (Бийск)
- 5. Александр Лабазов (Благовещенский район)
- 6. Савелий Бурнашов (Бийский район)
- 7. Варвара Виттенбек (Залесовский район)
- 8. Элина Резвая (Заринск)
- 9. Захар Черепанов (Заринский район)
- 10. Иван Сидякин (Зональный район)
- 11. Арина Компанеец (Косихинский район)
- 12. Данил Саклаков (Краснощековский район)
- 13. Екатерина Лаптева (Новичихинский район)
- 14. Платон Егоров (Первомайский район)
- 15. Алена Пантелеева (Первомайский район)
- 16. Егор Марченко (Рубцовск)
- 17. Кирилл Житников (Смоленский район)
- 18. Марина Филиппова (Солонешенский район)
- 19. Полина Пискунова (Табунский район)
- 20. Иван Ковалик (Чарышский район)
Напомним, проект «Стипендия Александра Терентьева» в Алтайском крае существует более 11 лет. И каждый год по 20 школьников, у которых хорошие оценки и высокие спортивные показатели, побеждают в конкурсе и получают стипендии в течение всего учебного года. А еще 20 учеников получат разовые выплаты от депутата.
Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду»