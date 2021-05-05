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40 алтайских школьников получат стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева

Новости
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Александр Терентьев
Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

20 школьников из Алтайского края стали стипендиатами депутата Госдумы, главного справедливоросса региона Александра Терентьева. В учебном году 2021-2022 им ежемесячно будут выплачивать по 3000 рублей. Еще 20 учеников из разных школ получат разовые стипендии в таком же размере, сообщили в региональном отделении партии «Справедливая России – За правду».

В этом году в конкурсе стипендиатов участвовали 76 спортсменов и отличников из 32 городов и районов Алтайского края. Среди них 37 девочек и 39 мальчиков, которые учатся с пятого по десятый классы.

Самыми активными участниками стали пятиклассники: от них поступило 20 заявок. Также в тройку лидеров попали учащихся седьмых классов (16) и шестых классов (14). По девять участников было из Барнаула и Первомайского, шестеро – из Немецкого национального района. Хотя география конкурса гораздо шире.

Кто будет получать стипендию?

  • 1. Михаил Токарев (Алтайский район)
  • 2. Ева Финашина (Барнаул)
  • 3. Глеб Буря (Барнаул)
  • 4. Мирон Калачиков (Бийск)
  • 5. Юлия Баева (Волчихинский район)
  • 6. Сергей Байда (Каменский район)
  • 7. Станислав Белан (Ключевский район)
  • 8. Арина Епифанцева (Мамонтовский район)
  • 9. Александра Эргардт (Немецкий национальный район)
  • 10. Татьяна Винс (Немецкий национальный район)
  • 11. Семен Иванов (Новичихинский район)
  • 12. Александр Бебекин (Первомайский район)
  • 13. Ирина Погребкова (Поспелихинский район)
  • 14. Екатерина Нестерова (Ребрихинский район)
  • 15. Анна Головина (Родинский район)
  • 16. Мария Широких (Рубцовск)
  • 17. Денис Гулевских (Советский район)
  • 18. Владимир Иванов (Смоленский район)
  • 19. Дмитрий Куликов (Хабарский район)
  • 20. Арсений Звонарев (Яровое)

Кто получит разовые стипендии?

  • 1. Диана Смолеева (Алейский район)
  • 2. Иван Козлов (Барнаул)
  • 3. Елизавета Безрукова (Барнаул)
  • 4. Станислав Загумеников (Бийск)
  • 5. Александр Лабазов (Благовещенский район)
  • 6. Савелий Бурнашов (Бийский район)
  • 7. Варвара Виттенбек (Залесовский район)
  • 8. Элина Резвая (Заринск)
  • 9. Захар Черепанов (Заринский район)
  • 10. Иван Сидякин (Зональный район)
  • 11. Арина Компанеец (Косихинский район)
  • 12. Данил Саклаков (Краснощековский район)
  • 13. Екатерина Лаптева (Новичихинский район)
  • 14. Платон Егоров (Первомайский район)
  • 15. Алена Пантелеева (Первомайский район)
  • 16. Егор Марченко (Рубцовск)
  • 17. Кирилл Житников (Смоленский район)
  • 18. Марина Филиппова (Солонешенский район)
  • 19. Полина Пискунова (Табунский район)
  • 20. Иван Ковалик (Чарышский район)

Напомним, проект «Стипендия Александра Терентьева» в Алтайском крае существует более 11 лет. И каждый год по 20 школьников, у которых хорошие оценки и высокие спортивные показатели, побеждают в конкурсе и получают стипендии в течение всего учебного года. А еще 20 учеников получат разовые выплаты от депутата.

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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