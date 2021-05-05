Жителя Республики Алтай арестовали за эксгибиционизм перед девочкой-подростком

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В Горно-Алтайске задержали 57-летнего мужчину, который разделся перед 11-летней девочкой возле городского парка. Эксгибициониста засняли на телефон подростки. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Инцидент произошел 1 мая 2021 года около пяти часов вечера возле парка культуры и отдыха «Радужный» на улице Социалистическая.

«Мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, умышленно обнажившись в ее присутствии. Испуганная девочка обратилась к находящимся на детской площадке старшим по возрасту мальчикам, рассказав о произошедшем», – уточнили в СК.

Подростки засняли мужчину на телефон и рассказали полиции. Любителя оголиться прилюдно задержали. Известно, что это был житель Кош-Агачского района.

Против мужчины завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В сентябре 2020 года в региона осудили другого мужчину, кстати ему тоже было 57 лет, за то, что он разделся перед двумя девочками 10 и 11 лет в торговом центре «Ткацкий-2». Ему дали 12,5 лет.