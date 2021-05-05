Алтайская Денисова пещера попала в список особо ценных объектов культурного наследия России

Денисову пещеру, которая находится в Алтайском крае, включили в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Денисова пещера – первый археологический объект в этом списке. И как пишет ТАСС, правительство Алтайского края пыталось включить ее в этот перечень еще с 2017 года. И то, что пещера попала в него, позволит увеличить интерес туристов к региону.
Напомним, Денисова пещера находится в Солонешенском районе, на границе Алтайского края и Республики Алтай. В 2000-х здесь обнаружили останки «денисовского человека». Раскопки в пещере не прекращаются до сих пор.
Ранее губернатор Виктор Томенко в интервью команде «Чек листа» назвал Денисову пещеру одним из мест, которое турист обязательно должен посетить на Алтае, так как она представляет исторический и археологический интерес и ученые до сих пор ее изучают.