Эстафета поколений. Алтайские биатлонисты проведут соревнования в честь Дня Победы

Соревнования по биатлону Фото: федерация биатлона

7 мая 2021 года в Барнауле состоятся краевые соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений», посвященные Дню Победы. Спортсмены – от самых юных до ветеранов – будут состязаться на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва.

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В спортивном мероприятии примут участие биатлонисты 10-70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска и Республики Алтай.

Гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых более старшим участникам.

В 15 командах известные в прошлом биатлонисты: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин. Среди действующих спортсменов – чемпионы России среди юношей Леонид Кульгуськин, Павел Волков, Валерия Дмитриева. Все они – сильнейшие биатлонисты Алтайского края.

«Эстафета поколений» – хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны Алтайского биатлона уже несколько лет.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга «Гудвилл».

Начало соревнований в 11.00.