Новый торговый центр откроют на месте старого «Грааля» в Барнауле

Проспект Красноармейский, 26. Фото: Скрин с карты

Новый торговый центр в Барнауле на проспекте Красноармейском, 26 (здание бывшего «Грааля») собираются открыть в ближайшее время, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Рабочие завершают внутреннюю отделку и обустраивают прилегающую территорию, а риэлторы уже ищут будущих арендаторов торговых помещений.

Место притяжения. Барнаульцы высказались по поводу строительства общественно-делового центра на месте ЦУМа Новости 23.04.2021 9:01

Напомним, в 2018 году у этого здания появился новый собственник, который решил реконструировать объект. Архитекторы разработали проект и предложили выполнить фасады в синих тонах. Но члены градосовета не одобрили эту концепцию.

Согласно новому проекту, облицовка будет в оранжевых и коричневых оттенках. Вход находится с торца, рядом на огороженной территории размещен паркинг на 35 мест. На разных рендерах, которые появились в сети, на фасаде здания расположена вывеска «Green» (вероятно, так будет называться новый центр).

Какие именно магазины будут работать в этом здании, пока неизвестно. Риэлторы только начали искать будущих арендаторов. Согласно объявлению на Avito, они предлагают помещения на первом, втором и цокольном этажах. Площадь одного этажа составляет 460 квадратов.