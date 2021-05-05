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Новый торговый центр откроют на месте старого «Грааля» в Барнауле

Новости
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Проспект Красноармейский, 26.
Проспект Красноармейский, 26.Фото: Скрин с карты

Новый торговый центр в Барнауле на проспекте Красноармейском, 26 (здание бывшего «Грааля») собираются открыть в ближайшее время, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Рабочие завершают внутреннюю отделку и обустраивают прилегающую территорию, а риэлторы уже ищут будущих арендаторов торговых помещений.

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Напомним, в 2018 году у этого здания появился новый собственник, который решил реконструировать объект. Архитекторы разработали проект и предложили выполнить фасады в синих тонах. Но члены градосовета не одобрили эту концепцию.

Согласно новому проекту, облицовка будет в оранжевых и коричневых оттенках. Вход находится с торца, рядом на огороженной территории размещен паркинг на 35 мест. На разных рендерах, которые появились в сети, на фасаде здания расположена вывеска «Green» (вероятно, так будет называться новый центр).

Какие именно магазины будут работать в этом здании, пока неизвестно. Риэлторы только начали искать будущих арендаторов. Согласно объявлению на Avito, они предлагают помещения на первом, втором и цокольном этажах. Площадь одного этажа составляет 460 квадратов.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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